Киселёва Ольга Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1900 ст.
Дочь: Киселёва Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
17.02.1902 ст.
Сын: Киселёв Евгений Фёдорович
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
15.04.1905 ст.
Сын: Киселёв Георгий Фёдорович
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
27.09.1910 ст.
Дочь: Киселёва Ефросинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
03.10.1914 ст.
Дочь: Киселёва Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Кузьмич
Смерть
Неизвестно