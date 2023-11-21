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Киселёва Ольга Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Фёдор Кузьмич

Рождение ребёнка
11.03.1900 ст.

Дочь: Киселёва Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Кузьмич

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1902 ст.

Сын: Киселёв Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Кузьмич

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1905 ст.

Сын: Киселёв Георгий Фёдорович

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Кузьмич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1910 ст.

Дочь: Киселёва Ефросинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Кузьмич

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1914 ст.

Дочь: Киселёва Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Кузьмич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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