Егорова Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова Раиса

Егорова Раиса

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1959

Дочь: Собина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Егоров Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Егоров Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close