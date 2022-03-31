Собина (Егорова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собина (Егорова) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1959

Отец: Егоров Владимир Николаевич

Мать: Егорова Раиса

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