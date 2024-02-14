Набатчикова (Курлаева) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набатчикова (Курлаева) Клавдия Алексеевна

Место рождения

с.Кудряши ?

Дата рождения

28.07.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1935

Отец: Курлаев Алексей Алексеевич

Мать: Курлаева (Кузнецова) Дарья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Набатчиков Егор Владимирович

Рождение ребёнка
11.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Набатчиков Егор Владимирович

Рождение ребёнка
20.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Набатчиков Егор Владимирович

Смерть
Неизвестно

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