Набатчикова (Курлаева) Клавдия Алексеевна
Место рожденияс.Кудряши ?
Дата рождения28.07.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Набатчиков Егор Владимирович
Рождение ребёнка
20.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Набатчиков Егор Владимирович
Смерть
Неизвестно