Марфа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти01.03.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1799 записи о браке нет, МК-1800 такой книги нет ⛔ === ИВ-1799 и ранее Марфы нет ИВ-1800 Никитина жена Марфа Васильева 18 ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1802 Жена Марфа Васильева 32 ИВ-1803 Жена ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Никита Алексеев
МК-1799 записи о рождении нет, МК-1800 такой книги нет ⛔, МК-1801 ---, МК-1802 такой книги нет ⛔ === ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1802 Пелагия 3 ИВ-1803 Пелагия 3 ИВ-1804 Пелагия 4 ИВ-1805 Пелагия... Показать все
Бракосочетание
1800
Муж: Никита Алексеев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802
Сын: Иван Никитин
Отец ребёнка: Никита Алексеев
МК-1799 записи о рождении нет, МК-1800 такой книги нет ⛔, МК-1801 ---, МК-1802 такой книги нет ⛔ === ИВ-1802 Иван 6 месяцев ИВ-1803 Иван 1 ИВ-1804 Иван 2 ИВ-1805 Иван 3 ИВ-1806 Иван 5 ИВ-1807 Иван 5 И... Показать все
Рождение ребёнка
1805
Сын: Дмитрий Никитин
Отец ребёнка: Никита Алексеев
МК-1804-1805 такой книги нет ⛔ === ИВ-1805 Митрей 8 месяцев ИВ-1806 Митрей 2 ИВ-1807 Митрей 2 ИВ-1808 Димитрий 4 ИВ-1809 Митрей 5 ИВ-1810 Митрей 6 ИВ-1811 Митрей 7 ИВ-1812 Митрей 8 ИВ-1813 Митрей Ники... Показать все
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анастасия Никитина
Отец ребёнка: Никита Алексеев
МК-1806 такой книги нет ⛔, МК-1807 ---, МК-1808 такой книги нет ⛔ === ИВ-1808 Настасья 5 месяцев ИВ-1809 Настасья 5 месяцев ИВ-1810 Настасья 2 ИВ-1811 Настасья 3 ИВ-1812 Настасья 4 ИВ-1813 Настасья ... Показать все
Рождение ребёнка
31.05.1811
Сын: Фёдор Никитин
Отец ребёнка: Никита Алексеев
ИВ-1811 Фёдора нет МК-1811 31.05.1811 Того же уезда и вотчины деревни Збунова у крестьянина Никиты Алексеева жена Марфа Васильева родила сына Феодора которой молитвован священником Васильем Стефановым... Показать все
Смерть
01.03.1850
МК-1850 01/03.03.1850 Казенного ведомства деревни Збунова крестьянская жена вдова Марфа Васильева Лета умершаго: 71 От чего умер: от старости Погоста Лютниц священник Иоанн Федоров Преображенский Диак... Показать все