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Фёдор Никитин

Место рождения

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

31.05.1811

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1811

Отец: Никита Алексеев

Мать: Марфа Васильева

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1811 Фёдора нет МК-1811 31.05.1811 Того же уезда и вотчины деревни Збунова у крестьянина Никиты Алексеева жена Марфа Васильева родила сына Феодора которой молитвован священником Васильем Стефановым... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.05.1834

Жена: Гликерия Иванова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1834 06.05.1834 Когда и кто именно венчаны: Шестаго числа Починовской волости деревни Збунова умершаго крестьянина Никиты Алексеева сын Феодор с девкою той же волости деревни Збунова умершаго крест... Показать все
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Гликерия Иванова

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1834-1836 записи о рождении нет, МК-1837 рождение младшего брата === ИВ-1834-1839 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1840 Дочь их Евдокия 5 ИВ-1841 Дочь ее Евдокия 6 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1837

Сын: Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Гликерия Иванова

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1837 такой ведомости нет ⛔ МК-1837 02/03.10.1837 Второго числа той же волости деревни Збунова у крестьянина Федора Никитина и законной его жены Гликерии Ивановой родился сын Петр. Молитвовал, имя н... Показать все
Смерть
1841
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

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