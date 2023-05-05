Фёдор Никитин
Место рождения
Дата рождения31.05.1811
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
31.05.1811
Отец: Никита Алексеев
Мать: Марфа Васильева
ИВ-1811 Фёдора нет МК-1811 31.05.1811 Того же уезда и вотчины деревни Збунова у крестьянина Никиты Алексеева жена Марфа Васильева родила сына Феодора которой молитвован священником Васильем Стефановым... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.05.1834
Жена: Гликерия Иванова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1834 06.05.1834 Когда и кто именно венчаны: Шестаго числа Починовской волости деревни Збунова умершаго крестьянина Никиты Алексеева сын Феодор с девкою той же волости деревни Збунова умершаго крест... Показать все
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Гликерия Иванова
МК-1834-1836 записи о рождении нет, МК-1837 рождение младшего брата === ИВ-1834-1839 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1840 Дочь их Евдокия 5 ИВ-1841 Дочь ее Евдокия 6 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1837
Сын: Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Гликерия Иванова
ИВ-1837 такой ведомости нет ⛔ МК-1837 02/03.10.1837 Второго числа той же волости деревни Збунова у крестьянина Федора Никитина и законной его жены Гликерии Ивановой родился сын Петр. Молитвовал, имя н... Показать все
Смерть
1841