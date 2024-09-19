Новикова (Волошина) Мария Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Волошина) Мария Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Пантелеймон Орестович

Рождение ребёнка
14.07.1917

Дочь: Гусева (Новикова) Вера Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Новиков Пантелеймон Орестович

Рождение ребёнка
01.09.1919

Сын: Новиков Павел Пантелеймонович

Отец ребёнка: Новиков Пантелеймон Орестович

Рождение ребёнка
01.10.1928

Сын: Новиков Федор Пантелеймонович

Отец ребёнка: Новиков Пантелеймон Орестович

Смерть
Неизвестно

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