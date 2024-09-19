Новикова (Волошина) Мария Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1917
Дочь: Гусева (Новикова) Вера Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Новиков Пантелеймон Орестович
Рождение ребёнка
01.09.1919
Сын: Новиков Павел Пантелеймонович
Отец ребёнка: Новиков Пантелеймон Орестович
Рождение ребёнка
01.10.1928
Сын: Новиков Федор Пантелеймонович
Отец ребёнка: Новиков Пантелеймон Орестович
Смерть
Неизвестно