Тетерин Максим Ермолаевич Около 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тетерин Максим Ермолаевич

Место рождения

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Тетерин Ермолай Иванович

Мать: Тетерина Екатерина Ермолаевна

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тетерина Настасья Доментьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1877

Дочь: (Тетерина) Антонина Максимовна

Мать ребёнка: Тетерина Настасья Доментьевна

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.12.1884

Дочь: (Тетерина) Анисья Максимовна

Мать ребёнка: Тетерина Настасья Доментьевна

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Тетерина) Анна Максимовна

Мать ребёнка: Тетерина Настасья Доментьевна

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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