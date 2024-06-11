Тетерин Максим Ермолаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1877
Дочь: (Тетерина) Антонина Максимовна
Мать ребёнка: Тетерина Настасья Доментьевна
Рождение ребёнка
31.12.1884
Дочь: (Тетерина) Анисья Максимовна
Мать ребёнка: Тетерина Настасья Доментьевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Тетерина) Анна Максимовна
Мать ребёнка: Тетерина Настасья Доментьевна
Смерть
Неизвестно