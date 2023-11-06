Ефросинья Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Кунгурова Зиновья Тимофеевна
Отец ребёнка: Кунгуров Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1918
Сын: Кунгуров Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Кунгуров Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно