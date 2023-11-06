Ефросинья Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Кунгурова Зиновья Тимофеевна

Отец ребёнка: Кунгуров Тимофей Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.11.1918

Сын: Кунгуров Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Кунгуров Тимофей Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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