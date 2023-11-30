Кунгуров Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Кунгуров Иван Акимович
Мать: Домна
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Кунгурова Зиновья Тимофеевна
Мать ребёнка: Ефросинья Никаноровна
Рождение ребёнка
08.11.1918
Сын: Кунгуров Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Ефросинья Никаноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Никаноровна
Смерть
Неизвестно