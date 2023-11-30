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Кунгуров Тимофей Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Кунгуров Иван Акимович

Мать: Домна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Кунгурова Зиновья Тимофеевна

Мать ребёнка: Ефросинья Никаноровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.11.1918

Сын: Кунгуров Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Ефросинья Никаноровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Никаноровна

Смерть
Неизвестно
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