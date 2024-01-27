Мирошниченко Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1888
Дочь: Пака Татьяна Степановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Мирошниченко Максим Степанович
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Мирошниченко Василий Степанович
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Мирошниченко Потап Степанович
Мать ребёнка: ?
Россия
Смерть
Неизвестно