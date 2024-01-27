Мирошниченко Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1888

Дочь: Пака Татьяна Степановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Мирошниченко Максим Степанович

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Мирошниченко Василий Степанович

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Мирошниченко Потап Степанович

Мать ребёнка: ?

Россия
Смерть
Неизвестно
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