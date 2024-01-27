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Мирошниченко Василий Степанович
Мирошниченко Василий Степанович
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Древо
Место рождения
Россия
Дата рождения
Около 1892
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Мирошниченко Степан
Около 1868 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец:
Мирошниченко Степан
Мать:
?
Россия
Смерть
Неизвестно
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