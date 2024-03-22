Кривенкова (Мамыкина) Агафья
Место рождения
Дата рождения07.04.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1862
Отец: Мамыкинъ Романъ
Мать: Мамыкина Ѳеодосія
Рождение ребёнка
06.10.1888
Сын: Кривенковъ Матвей
Отец ребёнка: Кривенковъ Николай
Рождение ребёнка
15.01.1894
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кривенковъ Николай
Рождение ребёнка
11.02.1905
Сын: Кривенковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кривенковъ Николай