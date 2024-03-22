Кривенкова (Мамыкина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенкова (Мамыкина) Агафья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.04.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1862

Отец: Мамыкинъ Романъ

Мать: Мамыкина Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1888

Сын: Кривенковъ Матвей

Отец ребёнка: Кривенковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1894

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кривенковъ Николай

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1905

Сын: Кривенковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кривенковъ Николай

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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