Татьяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ефрем Павлов
Отец ребёнка: Павел Кириллов
Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Павлова
Отец ребёнка: Павел Кириллов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Артамон Павлов
Отец ребёнка: Павел Кириллов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Авдотья Павлова
Отец ребёнка: Павел Кириллов
Смерть
Неизвестно