Татьяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Ефрем Павлов

Отец ребёнка: Павел Кириллов

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Павлова

Отец ребёнка: Павел Кириллов

Рождение ребёнка
1782

Сын: Артамон Павлов

Отец ребёнка: Павел Кириллов

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Авдотья Павлова

Отец ребёнка: Павел Кириллов

Смерть
Неизвестно
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