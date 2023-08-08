Павел Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ефрем Павлов
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Павлова
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1782
Сын: Артамон Павлов
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Авдотья Павлова
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Смерть
Неизвестно