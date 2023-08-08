Павел Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Ефрем Павлов

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Павлова

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
1782

Сын: Артамон Павлов

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Авдотья Павлова

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Смерть
Неизвестно
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