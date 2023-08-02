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Андросов / Андрусов / Петр Авраамович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Андросов / Андрусов / Авраам Архипович

Мать: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова / Андросова / Анна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Домникия Петровна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Петрович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Андросов / Андрусов / Семен Петрович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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