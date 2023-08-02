Андросов / Андрусов / Петр Авраамович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Андросов / Андрусов / Авраам Архипович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Домникия Петровна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Петрович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Андросов / Андрусов / Семен Петрович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анна
Смерть
Неизвестно