Андрусова / Андросова / Анна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Авраамович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Домникия Петровна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Авраамович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Петрович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Авраамович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Андросов / Андрусов / Семен Петрович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Авраамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно