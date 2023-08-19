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Андрусова / Андросова / Анна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Авраамович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Домникия Петровна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Авраамович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Петрович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Авраамович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Андросов / Андрусов / Семен Петрович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Петр Авраамович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Петр Авраамович

Смерть
Неизвестно
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