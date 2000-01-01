Reisenauer Jacob M.
Место рожденияFamily farm house @ Shefield, North Dakota
Дата рождения03.10.1916
Дата смерти11.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1916
Отец: Reisenauer *Ignatius 'Ignatz'
Мать: Reisenauer Mary Eva
Family farm house @ Shefield, North Dakota
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1992
New England, Hettinger, North Dakota, United States
Похороны
1992
Saint Mary Cemetery, New England, North Dakota, United States