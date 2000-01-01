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Reisenauer Jacob M.

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Место рождения

Family farm house @ Shefield, North Dakota

Дата рождения

03.10.1916

Дата смерти

11.04.1992

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1916

Отец: Reisenauer *Ignatius 'Ignatz'

Мать: Reisenauer Mary Eva

Family farm house @ Shefield, North Dakota
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1992
New England, Hettinger, North Dakota, United States
Похороны
1992
Saint Mary Cemetery, New England, North Dakota, United States
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