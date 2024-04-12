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Гончаров Михаил Федорович

Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Гончаров Федор Исакович

Мать: не указана

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Гончаров Данила Михайлович

Мать ребёнка: Анна Парфеновна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Гончаров Федор Михайлович

Мать ребёнка: Анна Парфеновна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Парфеновна

Смерть
Неизвестно
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