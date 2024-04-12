Гончаров Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Гончаров Федор Исакович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Гончаров Данила Михайлович
Мать ребёнка: Анна Парфеновна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гончаров Федор Михайлович
Мать ребёнка: Анна Парфеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Парфеновна
Смерть
Неизвестно