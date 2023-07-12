Анна Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Гончаров Данила Михайлович
Отец ребёнка: Гончаров Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гончаров Федор Михайлович
Отец ребёнка: Гончаров Михаил Федорович
Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно