Анна Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Гончаров Данила Михайлович

Отец ребёнка: Гончаров Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Гончаров Федор Михайлович

Отец ребёнка: Гончаров Михаил Федорович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно
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