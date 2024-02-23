Васильев Фёдор Федотович
Место рождения
Дата рожденияС 1829 по 1832
Дата смертиДо 21.06.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
С 1829 по 1832
Отец: Васильев Федот Иванович
Мать: Васильева Феклиста
Год рождения исходя из возраста в записи о смерти и возрасту в Ревизских сказках по деревням Ордынской волости, Колыванского уезда за 1834 г.
Бракосочетание
До 1854
Исходя из даты рождения единственного известного сына.
Рождение ребёнка
08.03.1854 ст.
Сын: Васильев Агап (Агапий) Фёдорович
Мать ребёнка: Васильева Параскева Ивановна
Дата рождения из метрической справки в брачных листах.
Работа или профессия
1860
Служитель рудника Риддерского.
Рождение ребёнка
07.02.1860 ст.
Дочь: (Васильева) Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Васильева Параскева Ивановна
Работа или профессия
1861
Мастеровой.
Рождение ребёнка
21.10.1861 ст.
Дочь: (Васильева) Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Васильева Параскева Ивановна
Смерть
До 21.06.1906 ст.
Причина смерти: старость.
Похороны
23.06.1906 ст.
Похоронен на кладбище села Верх-Чиковского.