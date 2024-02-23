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Васильев Фёдор Федотович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

С 1829 по 1832

Дата смерти

До 21.06.1906 ст.

Пол

Мужской

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Место
Комментарий
Рождение
С 1829 по 1832

Отец: Васильев Федот Иванович

Мать: Васильева Феклиста

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о смерти и возрасту в Ревизских сказках по деревням Ордынской волости, Колыванского уезда за 1834 г.
Бракосочетание
До 1854

Жена: Васильева Параскева Ивановна

Исходя из даты рождения единственного известного сына.
Рождение ребёнка
08.03.1854 ст.

Сын: Васильев Агап (Агапий) Фёдорович

Мать ребёнка: Васильева Параскева Ивановна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Дата рождения из метрической справки в брачных листах.
Работа или профессия
1860
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Служитель рудника Риддерского.
Рождение ребёнка
07.02.1860 ст.

Дочь: (Васильева) Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Васильева Параскева Ивановна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
1861
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Мастеровой.
Рождение ребёнка
21.10.1861 ст.

Дочь: (Васильева) Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Васильева Параскева Ивановна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 21.06.1906 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: старость.
Похороны
23.06.1906 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронен на кладбище села Верх-Чиковского.

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