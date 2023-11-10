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Васильев Агап Фёдорович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

С 1853 по 1854

Дата смерти

20.04.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
С 1853 по 1854

Отец: Васильев Фёдор Федотович

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Любовь Агаповна

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Васильева Михаил Агапович

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Куткина Елизавета Агаповна

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
20.04.1911 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 13 о смерти 20 апреля 1911 года крестьянина с. Верх-Чиковского Агапия Федоровича Васильева. Умер в 57 лет от воспаления легких.
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