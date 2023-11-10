Васильев Агап Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияС 1853 по 1854
Дата смерти20.04.1911 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1853 по 1854
Отец: Васильев Фёдор Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Любовь Агаповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Васильева Михаил Агапович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Куткина Елизавета Агаповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.04.1911 ст.
Запись № 13 о смерти 20 апреля 1911 года крестьянина с. Верх-Чиковского Агапия Федоровича Васильева. Умер в 57 лет от воспаления легких.