Артамонов Алексей Семенов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Артамонов Алексей Семенов

Место рождения

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Феодор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1889 ст.

Дочь: Зубрилина (Артамонова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Артамонова Анна Матвеевна

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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