Артамонов Алексей Семенов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов Феодор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1889 ст.
Дочь: Зубрилина (Артамонова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Артамонова Анна Матвеевна