Бакланов Егор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения29.03.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1859
Отец: Бакланов Яков Иванович
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Бакланова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Бакланова -- Матрена Ильинична
Рождение ребёнка
11.02.1901
Мать ребёнка: Бакланова -- Матрена Ильинична
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно