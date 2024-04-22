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Бакланов Егор Яковлевич

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

29.03.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1859

Отец: Бакланов Яков Иванович

Мать: Бакланова Евдокия Сысоевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Бакланова Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Бакланова -- Матрена Ильинична

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.02.1901

Сын: Бакланов Фёдор Егорович

Мать ребёнка: Бакланова -- Матрена Ильинична

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакланова -- Матрена Ильинична

Смерть
Неизвестно
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