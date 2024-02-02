Бакланова -- Матрена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланова -- Матрена Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Бакланова Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Бакланов Егор Яковлевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.02.1901

Сын: Бакланов Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Бакланов Егор Яковлевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакланов Егор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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