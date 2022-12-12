Чернова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Евдокия Ивановна

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Место рождения

д. Кулево, Малоархангельский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

01.03.1912

Дата смерти

27.10.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кулево, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
27.10.1975
Мытищи, Мытищи, Московская область
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