Чернова Евдокия Ивановна
Место рожденияд. Кулево, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Дата рождения01.03.1912
Дата смерти27.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кулево, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
27.10.1975
Мытищи, Мытищи, Московская область