Чернов Иван
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Чернова Федосья Ивановна25.05.1905 г.р.
Чернова Евдокия Ивановна01.03.1912 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1905
Дочь: Чернова Федосья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Хмелевое, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
01.03.1912
Дочь: Чернова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно