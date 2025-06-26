Чернов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Чернов Иван

Автор
МК
Комаров М.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Чернова Федосья Ивановна25.05.1905 г.р.
Чернова Евдокия Ивановна01.03.1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1905

Дочь: Чернова Федосья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Хмелевое, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область

Рождение ребёнка
01.03.1912

Дочь: Чернова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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