Шмараева (Масалитинова) Акилина Гавриловна 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШмараева (Масалитинова) Акилина Гавриловна

Шмараева (Масалитинова) Акилина Гавриловна

Место рождения

Неведомый Колодезь, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Неведомый Колодезь, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Шмараева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Шмараев Михаил Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Шмараева) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Шмараев Михаил Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Шмараев Федор Михайлович

Отец ребёнка: Шмараев Михаил Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.