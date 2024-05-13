Шмараева (Масалитинова) Акилина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Шмараева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Шмараев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Шмараева) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Шмараев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Шмараев Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно