Шмараев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шмараев Терентий Михайлович
Мать ребёнка: Шмараева (Попова) Настасья Герасимовна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Шмараева) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Шмараева (Масалитинова) Акилина Гавриловна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Шмараева) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Шмараева (Масалитинова) Акилина Гавриловна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Шмараева (Масалитинова) Акилина Гавриловна
Смерть
1802