Шмараев Михаил Иванович 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараев Михаил Иванович

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Шмараев Иван Никифорович

Мать: Шмараева (Исаева) Матрена Ивановна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмараева (Попова) Настасья Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмараева (Масалитинова) Акилина Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Шмараев Терентий Михайлович

Мать ребёнка: Шмараева (Попова) Настасья Герасимовна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Шмараева) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Шмараева (Масалитинова) Акилина Гавриловна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Шмараева) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Шмараева (Масалитинова) Акилина Гавриловна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Шмараев Федор Михайлович

Мать ребёнка: Шмараева (Масалитинова) Акилина Гавриловна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1802
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

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