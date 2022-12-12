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Харламов Герасим Ларионов

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Харламов Ларион Акимов

Мать: Прасковья Осипова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Михайлина Мария Герасимова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Варвара Герасимова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Харламов Василий Герасимов

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Харламов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Герасимова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Степанова

Смерть
Неизвестно
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