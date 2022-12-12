Харламов Герасим Ларионов
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Харламов Ларион Акимов
Мать: Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Михайлина Мария Герасимова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Варвара Герасимова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1898
Сын: Харламов Василий Герасимов
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1902
Сын: Харламов Иван Герасимович
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Герасимова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Степанова
Смерть
Неизвестно