Прасковья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Степанова

Прасковья Степанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Михайлина Мария Герасимова

Отец ребёнка: Харламов Герасим Ларионов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Варвара Герасимова

Отец ребёнка: Харламов Герасим Ларионов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Харламов Василий Герасимов

Отец ребёнка: Харламов Герасим Ларионов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Харламов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Харламов Герасим Ларионов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Герасимова

Отец ребёнка: Харламов Герасим Ларионов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харламов Герасим Ларионов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close