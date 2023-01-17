Прасковья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Михайлина Мария Герасимова
Отец ребёнка: Харламов Герасим Ларионов
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Варвара Герасимова
Отец ребёнка: Харламов Герасим Ларионов
Рождение ребёнка
1898
Сын: Харламов Василий Герасимов
Отец ребёнка: Харламов Герасим Ларионов
Рождение ребёнка
1902
Сын: Харламов Иван Герасимович
Отец ребёнка: Харламов Герасим Ларионов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Герасимова
Отец ребёнка: Харламов Герасим Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно