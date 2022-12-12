Романенко (Сидоренко) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.09.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1952
Бракосочетание
Между 1968 и 1976
Рождение ребёнка
24.06.1976
Дочь: Шабанова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Романенко Владимир Семёнович
Место жительства
С 1976
Рождение ребёнка
1985
Сын: Романенко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Романенко Владимир Семёнович