Романенко (Сидоренко) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Сидоренко) Александра Ивановна

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Место рождения

Семёновка

Дата рождения

12.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1952
Бракосочетание
Между 1968 и 1976

Муж: Романенко Владимир Семёнович

Рождение ребёнка
24.06.1976

Дочь: Шабанова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Романенко Владимир Семёнович

Место жительства
С 1976
Рождение ребёнка
1985

Сын: Романенко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Романенко Владимир Семёнович

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