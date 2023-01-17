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Романенко Александр Владимирович
Романенко Александр Владимирович
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Место рождения
Мелитополь
Дата рождения
1985
Пол
Мужской
Отец
Романенко Владимир Семёнович
1949 г.р.
Мать
Романенко (Сидоренко) Александра Ивановна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985
Отец:
Романенко Владимир Семёнович
Мать:
Романенко Александра Ивановна
Мелитополь
Место жительства
С 1985
Мелитополь
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