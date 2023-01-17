Романенко Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Александр Владимирович

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Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

1985

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: Романенко Владимир Семёнович

Мать: Романенко Александра Ивановна

Место жительства
С 1985
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