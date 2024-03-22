Попкова (Титова) Марѳа
Место рождения
Дата рождения01.07.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1867
Отец: Титовъ Андреянъ
Мать: Титова Акулина
Бракосочетание
22.01.1884
Муж: Попковъ Василий
Рождение ребёнка
02.03.1891
Сын: Попковъ Георгий
Отец ребёнка: Попковъ Василий
Рождение ребёнка
01.11.1893
Сын: Попковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Попковъ Василий
Рождение ребёнка
23.05.1896
Дочь: Катанова Елена
Отец ребёнка: Попковъ Василий
Рождение ребёнка
21.03.1902
Сын: Попкова Захаръ