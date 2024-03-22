Попкова (Титова) Марѳа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Титова) Марѳа

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.07.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1867

Отец: Титовъ Андреянъ

Мать: Титова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1884

Муж: Попковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1891

Сын: Попковъ Георгий

Отец ребёнка: Попковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1893

Сын: Попковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Попковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1896

Дочь: Катанова Елена

Отец ребёнка: Попковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1902

Сын: Попкова Захаръ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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