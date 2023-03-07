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Попковъ Василий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.04.1861

Дата смерти

24.06.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1861

Отец: Попковъ Прокопий

Мать: Попкова Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1884

Жена: Попкова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1891

Сын: Попковъ Георгий

Мать ребёнка: Попкова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1893

Сын: Попковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Попкова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1896

Дочь: Катанова Елена

Мать ребёнка: Попкова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.06.1899
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: чахотка
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