Попковъ Василий
Место рождения
Дата рождения10.04.1861
Дата смерти24.06.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1861
Отец: Попковъ Прокопий
Мать: Попкова Ксения
Бракосочетание
22.01.1884
Жена: Попкова Марѳа
Рождение ребёнка
02.03.1891
Сын: Попковъ Георгий
Мать ребёнка: Попкова Марѳа
Рождение ребёнка
01.11.1893
Сын: Попковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Попкова Марѳа
Рождение ребёнка
23.05.1896
Дочь: Катанова Елена
Мать ребёнка: Попкова Марѳа
Смерть
24.06.1899
Причина смерти: чахотка