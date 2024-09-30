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Хонканен Эйно Эдуардович

Место рождения

Хирвенсалми

Дата рождения

22.10.1908

Дата смерти

21.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1908

Отец: Хонканен Эдуард Иосифович

Мать: Хонканен (Торниайнен) Хильда-Мария Оттовна

Бракосочетание
22.11.1931

Жена: Хонканен (Матикайнен) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
31.08.1932

Дочь: (Хонканен) Лемпи Эйновна

Мать ребёнка: Хонканен (Матикайнен) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1936

Дочь: Стукальская (Хонканен) Люли Эйновна

Мать ребёнка: Хонканен (Матикайнен) Анна Ивановна

Смерть
21.04.1954

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