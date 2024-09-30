Хонканен Эйно Эдуардович
Место рождения
Дата рождения22.10.1908
Дата смерти21.04.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1908
Бракосочетание
22.11.1931
Рождение ребёнка
31.08.1932
Дочь: (Хонканен) Лемпи Эйновна
Мать ребёнка: Хонканен (Матикайнен) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1936
Дочь: Стукальская (Хонканен) Люли Эйновна
Мать ребёнка: Хонканен (Матикайнен) Анна Ивановна
Смерть
21.04.1954