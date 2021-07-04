Стукальская (Нонганен) Люли Эйновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1936
Дата смерти04.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1936
Отец: Нонганен Эйно Эдуардович
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стукальский Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.2021