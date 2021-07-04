Стукальская (Нонганен) Люли Эйновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стукальская (Нонганен) Люли Эйновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1936

Дата смерти

04.07.2021

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1936

Отец: Нонганен Эйно Эдуардович

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
26.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стукальский Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стукальский Владимир Сергеевич

Смерть
04.07.2021
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