Емельянов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1970
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1970
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1997
Дочь: Емельянова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Емельянова Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Емельянова Наталья Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно