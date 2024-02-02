Емельянов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянов Сергей Михайлович

Емельянов Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Емельянова Нэля Борисовна

Рождение ребёнка
1997

Дочь: Емельянова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Емельянова Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Емельянова Наталья Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Наталья Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close