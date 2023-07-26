Каторгин Александр Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаторгин Александр Романович

Каторгин Александр Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1915

Дата смерти

14.09.1991

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1915

Отец: Катаргин Роман Дмитриевич

Мать: Катаргина (Порубова) Агриппина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каторгина (Полушкина) Анастасия Лукьяновна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каторгина (Полушкина) Анастасия Лукьяновна

Рождение ребёнка
13.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каторгина (Полушкина) Анастасия Лукьяновна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Каторгин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Каторгина (Полушкина) Анастасия Лукьяновна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каторгина (Полушкина) Анастасия Лукьяновна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каторгина (Полушкина) Анастасия Лукьяновна

Смерть
14.09.1991
Похороны
Неизвестно
Петра Дубрава, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.