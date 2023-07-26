Каторгин Александр Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1915
Дата смерти14.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
13.07.1953
Рождение ребёнка
1954
Сын: Каторгин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Каторгина (Полушкина) Анастасия Лукьяновна
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1960
Смерть
14.09.1991
Похороны
Неизвестно
Петра Дубрава, Волжский муниципальный район, Самарская область