Каторгина (Полушкина) Анастасия Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти02.03.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
13.07.1953
Рождение ребёнка
1954
Сын: Каторгин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Каторгин Александр Романович
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1960
Смерть
02.03.1984
Петра Дубрава, Волжский муниципальный район, Самарская область