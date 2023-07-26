Каторгина (Полушкина) Анастасия Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаторгина (Полушкина) Анастасия Лукьяновна

Каторгина (Полушкина) Анастасия Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

02.03.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каторгин Александр Романович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каторгин Александр Романович

Рождение ребёнка
13.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каторгин Александр Романович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Каторгин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Каторгин Александр Романович

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каторгин Александр Романович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каторгин Александр Романович

Смерть
02.03.1984
Петра Дубрава, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.