Коротких Родион Иванович
Место рождения
Дата рождения03.11.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1846
Рождение ребёнка
11.05.1883
Сын: Коротких Дмитрий Родионович
Мать ребёнка: Коротких Елена Афанасьевна
Запись №38 с.Зыково. Вятская губерния Нолинский уезд Зыковская волость поч.Поломский отставного солдата. Восприемник: Ясашно-Лудянского прихода поч.Буторина временно уволенный в запас армии солдат Сте... Показать все
Смерть
Неизвестно