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Коротких Родион Иванович

Место рождения

Полом, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.11.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1846

Отец: Коротких Иван Маркович

Мать: Коротких Евдокия Меркуриевна

Полом, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.05.1883

Сын: Коротких Дмитрий Родионович

Мать ребёнка: Коротких Елена Афанасьевна

Полом, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Запись №38 с.Зыково. Вятская губерния Нолинский уезд Зыковская волость поч.Поломский отставного солдата. Восприемник: Ясашно-Лудянского прихода поч.Буторина временно уволенный в запас армии солдат Сте... Показать все
Смерть
Неизвестно
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