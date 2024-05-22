Семченко Даниил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семченко Евдокия
Рождение ребёнка
01.09.1829 ст.
Дочь: Семко Марфа Данииловна
Мать ребёнка: Семченко Евдокия
Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Семченко Магдалина Даниловна
Мать ребёнка: Семченко Евдокия
Смерть
Неизвестно