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Семченко Даниил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Семко (Семченко) Михаил Григорьевич

Мать: Семченко (Василенко) Параскева Иоанновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семченко Евдокия

Рождение ребёнка
01.09.1829 ст.

Дочь: Семко Марфа Данииловна

Мать ребёнка: Семченко Евдокия

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Семченко Магдалина Даниловна

Мать ребёнка: Семченко Евдокия

Смерть
Неизвестно

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