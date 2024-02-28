село Дзюньков, село Дзюньков, Вінницька область (на 2018) — Familio

Дзюньков

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Бердичевский уезд, Дзюньковская волость
186. Дзюньков, местечко бывшее владельческое, при реке Роси, дворов 313, жителей 1715, волостное правление (уездный город в 95 верстах), 2 церкви православных, 2 чсвн. пр Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Бердичевский уезд, Дзюньковская волость
Дзюньков м.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Киевская губерния, Бердичевский уезд, Дзюньковская волость
местечко Дзюньков

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2116Дзюньківселоцентр сільської радир-н Погребищенськийсільрада Дзюньківська
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