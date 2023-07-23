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Серебрякова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Цветнов Захар Данилович

Отец ребёнка: Материкин Даниил Ильич

Захар Данилов Цветнов - пасынок Игната Иванова Серебрякова.
Рождение ребёнка
09.04.1845

Сын: Материкин Терентий Данилович

Отец ребёнка: Материкин Даниил Ильич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.05.1852

Сын: Серебряков Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Серебряков Игнат Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1854

Сын: Серебряков Филипп Игнатьевич

Отец ребёнка: Серебряков Игнат Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.06.1857

Дочь: Серебрякова Акилина Игнатьевна

Отец ребёнка: Серебряков Игнат Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Материкин Даниил Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Игнат Иванович

Смерть
Неизвестно
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