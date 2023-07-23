Серебрякова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Материкин Даниил Ильич
Захар Данилов Цветнов - пасынок Игната Иванова Серебрякова.
Рождение ребёнка
09.04.1845
Сын: Материкин Терентий Данилович
Отец ребёнка: Материкин Даниил Ильич
Рождение ребёнка
25.05.1852
Сын: Серебряков Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Серебряков Игнат Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1854
Сын: Серебряков Филипп Игнатьевич
Отец ребёнка: Серебряков Игнат Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1857
Дочь: Серебрякова Акилина Игнатьевна
Отец ребёнка: Серебряков Игнат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно