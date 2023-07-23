Серебряков Игнат Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 или 1803
Дата смерти14.02.1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1798 или 1803
Отец: Серебряков Иван Михеевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Серебрякова Ирина Игнатьевна
Мать ребёнка: Серебрякова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Серебрякова Домна Игнатьевна
Мать ребёнка: Серебрякова Дарья
Рождение ребёнка
1837 или 1838
Дочь: Юркова Ефимия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Серебряков Матвей Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Киселева Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Серебряков Филипп Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.05.1852
Сын: Серебряков Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Серебрякова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
03.07.1854
Сын: Серебряков Филипп Игнатьевич
Мать ребёнка: Серебрякова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1857
Дочь: Серебрякова Акилина Игнатьевна
Мать ребёнка: Серебрякова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серебрякова Дарья
Смерть
14.02.1868