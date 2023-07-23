Серебряков Игнат Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебряков Игнат Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 или 1803

Дата смерти

14.02.1868

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1805 г.р.
Около 1815 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1798 или 1803

Отец: Серебряков Иван Михеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Серебрякова Ирина Игнатьевна

Мать ребёнка: Серебрякова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Серебрякова Домна Игнатьевна

Мать ребёнка: Серебрякова Дарья

Рождение ребёнка
1837 или 1838

Дочь: Юркова Ефимия Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Серебряков Матвей Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Киселева Елена Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Серебряков Филипп Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1852

Сын: Серебряков Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Серебрякова Марфа Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1854

Сын: Серебряков Филипп Игнатьевич

Мать ребёнка: Серебрякова Марфа Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.06.1857

Дочь: Серебрякова Акилина Игнатьевна

Мать ребёнка: Серебрякова Марфа Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова Дарья

Смерть
14.02.1868
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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