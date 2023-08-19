Сабиров (Сабирова (Абдулина)) Римма Камилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабиров (Сабирова (Абдулина)) Римма Камилевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.08.2009

Муж: Сабиров Тимур Мирхатович

Рождение ребёнка
11.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Тимур Мирхатович

Рождение ребёнка
28.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Тимур Мирхатович

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