Сабиров (Сабирова (Абдулина)) Римма Камилевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.08.2009
Рождение ребёнка
11.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сабиров Тимур Мирхатович
Рождение ребёнка
28.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сабиров Тимур Мирхатович