Сабиров Тимур Мирхатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1985
Бракосочетание
21.08.2009
Жена: Сабиров Римма Камилевна
Рождение ребёнка
11.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сабиров Римма Камилевна
Рождение ребёнка
28.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сабиров Римма Камилевна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно