Сабиров Тимур Мирхатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабиров Тимур Мирхатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1985

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1985

Отец: Сабиров Мирхат Халимович

Мать: Сабиров Фархинур Каримовна

Бракосочетание
21.08.2009

Жена: Сабиров Римма Камилевна

Рождение ребёнка
11.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабиров Римма Камилевна

Рождение ребёнка
28.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабиров Римма Камилевна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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