Шаимов Гавриил Карпович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиДо 1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Шаимов Карп Григорьевич
Мать: Шаимова Ирина Яковлевна
Крещение
20.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1811
Жена: Шаимова Варвара Петровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812
Сын: Шаимов Авксентий Гавриилович
Мать ребёнка: Шаимова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Щекалева Анастасия Гаврииловна
Мать ребёнка: Шаимова Варвара Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1843