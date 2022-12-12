Шаимов Гавриил Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаимов Гавриил Карпович

Шаимов Гавриил Карпович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

До 1843

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Шаимов Карп Григорьевич

Мать: Шаимова Ирина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1811

Жена: Шаимова Варвара Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812

Сын: Шаимов Авксентий Гавриилович

Мать ребёнка: Шаимова Варвара Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Щекалева Анастасия Гаврииловна

Мать ребёнка: Шаимова Варвара Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1843
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close