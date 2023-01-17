Шаимова Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаимова Ирина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Шаимов Гавриил Карпович

Отец ребёнка: Шаимов Карп Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.06.1809

Дочь: Акилина Карповна

Отец ребёнка: Шаимов Карп Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаимов Карп Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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