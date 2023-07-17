? Daria Kirillova — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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? Daria Kirillova

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Vasili Alexeev

Отец ребёнка: ? Alexei Gerasimov

Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ? Alexei Gerasimov

Смерть
Неизвестно

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